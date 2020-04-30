شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 156 من العالقين بالمالديف ومسقط إلى مرسى علم خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر بالطيران المدنى، أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل خلال ساعات قليلة رحلة استثنائية لشركة اير كايرو رقم 2052 ، وعلى متنها 156 مصرياً من العالقين بالمالديف ومسقط بسلطنة عمان، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

ومن المقرر أن يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.