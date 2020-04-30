مصر | 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

3 سيارات إطفاء احتاجها قوات الدفاع المدني بالجيزة، للسيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة.

بدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتم محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وانتدب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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في منزل مقابل لأحد المساجد بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اندلع حريق هائل، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة بمساعدة الأهالي من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان قد تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل مقابل لأحد المساجد بمركز البدرشين.

بدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

المعاينة الأولية رجحت إلى أن ماس كهربائي السبب في نشوب الحريق، وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.