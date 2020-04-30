مصر | "العثور على رضيع وسط القمامة".. والأهالي يروون اللحظات الأخيرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "العثور على رضيع وسط القمامة".. والأهالي يروون اللحظات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى شهود العيان في واقعة العثور على طفل حديث الولادة داخل القمامة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، بأقوالهم أمام النيابة قائلين: "أول ما وجدنا الطفل فحصناه لأننا اعتقدنا في بادئ الأمر أن أحد الأشخاص خطفه لأخذ أي أعضاء من جسده، حيث كنا نسمع في الفترة الأخيرة عن تجارة الأعضاء، وقمنا بذلك نتيجة لآثار الدماء المتواجده على أنفه وفمه".

وأفاد الشهود في أقوالهم، بأنهم استغربوا أن الطفل رغم تواجده داخل جوال بصندوق القمامة، إلا أنه مازال النفس فيه، "فخمنا أن الطفل مرمي من وقت قصير، وذلك لأن جامع القمامة يأتي بشكل مستمر لأخذ القمامة، وعلى الفور ذهبنا به لأحد المستشفيات الموجودة بمكان الواقعة، لإنقاذه، ولكن فور وصولنا، كان لفظ أنفاسه الأخيرة".

وذكرت التحقيقات، بأن من اكتشف الواقعة، جامع القمامة قبل ميعاد الإفطار، وعلى الفور أبلغ أهالي المنطقة نظرا لخوفه من المسؤلية.

فأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، فحص كاميرات المراقبة للتوصل للجاني، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، مفاده ورود بلاغًا للعميد وائل الجبري مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة، بعثور الأهالي بمنطقة صفط اللبن على جثة رضيع ملقاة وسط القمامة، أمام أحد المدارس، بنطاق القسم.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

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وانتقلت مأمورية بإشراف العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لرضيع حديث الولادة، وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها لمعرفة الدافع ورائها، وتضمنت خطة البحث، فحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، فضلا عن سؤال شهود العيان.

طفل داخل حقيبة.. استيقظ أهالى قرية الديسمي، بمركز الصف، على وجود طفل عمره لا يتعدى الشهر داخل حقيبة، وعلى الفور أبلغوا القسم.

وأفادت التحقيقات، أن الطفل بصحة جيدة، وبكامل ملابسه بدون إصابات.

وقال شهود عيان، إن من خلال رصد كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات، تبين أن هناك شخصين يستقلان دراجة بخارية ألقيا الطفل في مكان العثور عليه، وفرا هاربين.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الصف من الأهالي بالعثور على طفل رضيع ملقى بالشارع، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وعثروا على طفل رضيع بكامل ملابسه داخل حقيبة.

وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.