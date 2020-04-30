أخبار مصر | بمناسبة عيدهم.. دليل حماية العمال من كورونا في أماكن الرزق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بمناسبة عيدهم.. دليل حماية العمال من كورونا في أماكن الرزق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر طبقة العمال من أهم طبقات المجتمع، حيث يساهم كل فرد منهم في بناء البلاد، ويحتفل العالم باليوم العالمي للعمال غدا الجمعة، والذي يوافق 1 مايو من كل عام، حيث يركز على مشاكلهم، التي تواجههم في أماكن العمل، كما يقدم لهم الشكر والثناء.

وفي ظل تفشي فيروس كوفيد 19 أو ما يعرف باسم فيروس الكورونا في أنحاء العالم، فأصبح الكثيرون يشعرون بالخوف من تعرضهم للإصابة به وخاصة العاملين، وذلك بسبب اتصالهم بالأشخاص سواء في العمل أو في وسائل النقل العام، أو في محيط الأسرة، لذلك من الضروري التعرف على أهم نصائح وطرق الحماية وفق لمنظمة الصحة العالمية، لكي تتجنب الإصابة بفيروس كورونا في مكان العمل.

وترصد "الخليج 365" في سطور التالية أهم النصائح الوقائية التي تحميك من فيروس الكورونا داخل مكان العمل:

1_ تجنب الاحتكاك المباشر مع المحيطين بك داخل العمل، وأيضا تجنب العناق والتقبيل.

2- اغسل يديك جيدا بالماء والصابون عدده مرات على مدار اليوم، وقم بتعقيم يديك بالمطهرات إذا أمكن، فأنت بهذه الطرق تتخلص من تراكم الجراثيم والبكتيريا المضرة.

3- من الضروري عدم ملامسة العين أو الأنف أو الفم بأيدي غير مغسولة جيدا، لأن هذا الأمر يساعد في انتقال عدوي الفيروس.

4- ارتداء الكمامة من أهم طرق حماية الوقائية لجهازك التنفسي من العدوي.

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5- -تطهير أسطح المكتب وزر المصاعد وأجهزة الكمبيوتر، التي تستخدمها بشكل يومي، لأنها من الممكن أن تكون حاملة للفيروس.

وهناك بعض النصائح التي تقدمها وزارة الصحة لتعزيز جهاز المناعة والحد من الإصابة بفيروس كورونا، ومنها:

1_ تناول كمية وفيرة من الماء تصل الي 8 أكواب يوميا.

2- تناول المشروبات الطبيعية الدافئة باستمرار كالزنجبيل والينسون.

3- ويوجد طرق عديدة لتقوية الجهاز المناعي منها تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 وفيتامين أ ود.

4- تناول كمية وفيرة من الخضروات والفواكه لأنها غنية بمضادات الأكسدة والألياف، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة.

5- ينصح بأخذ قسط كافي من النوم، وتتراوح بين 7 إلي 8 ساعات.