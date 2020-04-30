أخبار مصر | إجراءات إضافية لتسهيل المساهمة في "حساب الطوارئ والحالات الحرجة" للصحفيين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر إجراءات إضافية لتسهيل المساهمة في "حساب الطوارئ والحالات الحرجة" للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بيانًا تكميليًا للبيان الصادر ظهر اليوم، بشأن إنشاء حساب "الطوارئ والحالات الحرجة" بنقابة الصحفيين، للإجابة عن استفسارات عديدة حوله، وتضمن التوضيحات التالية:

أولًا: يمكن للزملاء إرسال صور الاستمارات الموقعة منهم إما بطريق الواتساب أو الإيميل، على أن يسلموا أصل الاستمارة فيما بعد بمقر النقابة أو يقوموا بإرسالها بالبريد المسجل:

الإيميل:

الواتساب:

0 128 0992299

ثانيًا: بناءً على رغبة بعض الزملاء في المساهمة بخصم مبلغ يزيد عن الخمسين جنيها شهريا من بدلهم ولمدة أطول من 12 شهرا، سيتم وضع استمارة أخرى مفتوحة المبلغ والمدة ليحددهما من يرغب من الزملاء، ويقوم بإرسالها بالطرق الموضحة عاليه.

ثالثًا: لمن يرغب من أعضاء النقابة وغيرهم في المساهمة بالحساب مباشرة، سيتم إعلان اسم البنك ورقم الحساب به مساء الأحد القادم 3 مايو.

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وكان قد أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن قرار مجلس النقابة، ببدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء حساب الطوارئ والحالات الحرجة، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019.

وقال نقيب الصحفيين في بيان سابق له، صباح اليوم، إنه تم إعداد استمارة موافقة على المساهمة، للتوقيع عليها ممن يرغب من أعضاء النقابة بخصم مبلغ خمسين جنيهًا شهريًا من قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص به، بدءًا من شهر مايو 2020 ولمدة 6 أشهر، أو 9 أشهر أو 12 شهرًا، بحسب اختيار كل عضو.

وأضاف النقيب أنه سيتم إرسال الاستمارات للمؤسسات الصحفية للتوقيع عليها ممن يرغب من الزملاء، وستكون أيضًا متاحة على الموقع الإلكتروني للنقابة وبمقرها.

وأكد "رشوان" أنه سيتم التنسيق الفوري بين أعضاء مجلس النقابة والزملاء رؤساء المؤسسات ورؤساء التحرير، لتنظيم وتعجيل التوقيع على هذه الاستمارات.

وأكد "رشوان" أن المجلس نقيبًا وأعضاءً، كانوا أول من افتتح الحساب فور اتخاذ قرار إنشاءه بمساهمة ألف جنيه من كل منهم، وبخصم 100 جنيه من البدل الخاص بكل منهم لمدة عام كامل.

وأوضح أنه سيتم فورًا فتح باب المساهمة للراغبين من الزملاء، وغيرهم، بخلاف الخصم السابق الإشارة إليه من بدل التدريب، لدعم موارد الحساب.

ودعا نقيب الصحفيين، جميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، للمساهمة في هذا الحساب، لكي يتوفر مورد ذاتي كبير للنقابة لمواجهة ما قد يحل بالزملاء وأسرهم من أوضاع طارئة أو حرجة، تستلزم السرعة، وهو ما سيخضع لقواعد ومعايير مُعلنة، سوف يضعها المجلس في اجتماعه الأسبوع المقبل.