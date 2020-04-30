أخبار مصر | بالتزامن مع عيد العمال غدًا.. تعرف على قرارات الحكومة لدعم العاملين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتزامن مع عيد العمال غدًا.. تعرف على قرارات الحكومة لدعم العاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر طبقة العمال من أهم طبقات المجتمع، حيث يساهم كل فرد منهم في بناء البلاد، ويحتفل العالم باليوم العالمي للعمال غدا الجمعة، الذي يوافق 1 مايو من كل عام، حيث يركز على مشاكلات، التي تواجههم في مكان العمل، كما يقدم الشكر والثناء لهم.

ودعمت الحكومة المصرية طبقة العمال في كافة المجلات، وخاصة في ظل تفشي فيروس الكورونا، حيث اتخذت حزمة من القرارات الاحترازية للحفاظ علي سلامة العاملين.

وترصد "الخليج 365" أبرز قرارات الحكومة التي تخص العمال:

إجازة مدفوعة الأجر:



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بأن يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع القطاعات الحكومية والخاصة بمناسبة عيد العمال. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بأن يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع القطاعات الحكومية والخاصة بمناسبة عيد العمال. صرف منحة العمالة غير منتظمة:



أوضحت وزارة القوى العاملة، أنه تم صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بسبب المتضررين من تداعيات فيروس كورونا. تخفيض العمالة:



أصدر رئيس الوزراء، في الموافق 15 مارس، قرار بتخفيض العمالة والعمل بالتناوب، وإعطاء إجازات لمن يعانون أمراضا مزمنة، مدة 15 يوما، وذلك حفاظا علي سلامة العمال. القطاع الخاص: Advertisements



شددت الحكومة المصرية على القطاع الخاص بضرورة حفظ حقوق العمال وعدم فسخ عقود العمل، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظ على سلامة وصحة العاملين. شددت الحكومة المصرية على القطاع الخاص بضرورة حفظ حقوق العمال وعدم فسخ عقود العمل، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظ على سلامة وصحة العاملين. قانون العمل الجديد: