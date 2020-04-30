أخبار مصر | بالتزامن مع عيد العمال غدًا.. تعرف على قرارات الحكومة لدعم العاملين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتزامن مع عيد العمال غدًا.. تعرف على قرارات الحكومة لدعم العاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودعمت الحكومة المصرية طبقة العمال في كافة المجلات، وخاصة في ظل تفشي فيروس الكورونا، حيث اتخذت حزمة من القرارات الاحترازية للحفاظ علي سلامة العاملين.
وترصد "الخليج 365" أبرز قرارات الحكومة التي تخص العمال:
إجازة مدفوعة الأجر:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بأن يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع القطاعات الحكومية والخاصة بمناسبة عيد العمال.
صرف منحة العمالة غير منتظمة:
أوضحت وزارة القوى العاملة، أنه تم صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بسبب المتضررين من تداعيات فيروس كورونا.
تخفيض العمالة:
أصدر رئيس الوزراء، في الموافق 15 مارس، قرار بتخفيض العمالة والعمل بالتناوب، وإعطاء إجازات لمن يعانون أمراضا مزمنة، مدة 15 يوما، وذلك حفاظا علي سلامة العمال.
القطاع الخاص:
شددت الحكومة المصرية على القطاع الخاص بضرورة حفظ حقوق العمال وعدم فسخ عقود العمل، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظ على سلامة وصحة العاملين.
قانون العمل الجديد:
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بقانون العمل الجديد، حيث يضمن حقوق العاملين بالداخل والخارج، ومن المزايا التي تحمي العاملين هي:
1_ الغاء مشروع القانون الفصل التعسفي، الذي يعرف باسم استمارة 6
2- عدم الفصل المباشر من العمل دون إجراءات قانونية وحكم قضائي
3- تأسيس محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال مدة تصل الي 60 يوما.
4- يفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة الي جهة العمل.
5- يعتبر العامل مستقيل حال التغيب لمدة تصل الي أكثر من 30 يوم متقطعة خلال السنة الواحدة، بينما يعتبر مستقيل أذا حال التغيب لمدة تصل أكثر من 15 يومًا متتالية