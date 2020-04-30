شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة سكن الأطباء بالمستشفى الجامعي في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب جامعة بني سويف رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعة، الخميس، بسرعة الانتهاء من توسعة سكن الأطباء بالمستشفى.

وتفقد الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى الجامعي، أعمال توسعة سكن الأطباء بالمستشفى، والمرور على إدارة التموين الطبي والوحدة الحسابية بالمستشفى.

وقال الدكتور عاطف مرسي إن هذه التوسعة من أجل الحفاظ على الأطباء وعدم انتقال العدوي إليهم بزيادة المسافات بين الأسرة حسب التعليمات المطلوبة وكذلك الحفاظ على المرضى.

وشدد عميد كلية الطب على حرص المستشفى الجامعي الدائم على سلامة فريقها الطبي المتميز من هيئة تمريض وأطباء، فهم يعملون ليل نهار لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من حانبه قال الدكتور محمد شعبان إنه قد تم توسعة سكن الأطباء إلى 5 أماكن متفرقة بالدور الثالث العلوي والدور السادس العلوي لاستيعاب الأطباء والحفاظ على المسافات بينهم وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد وفي إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له.

وأضاف مدير المستشفى تم تزويد السكن بشبكة الإنترنت والواي فاي لإطلاع الأطباء على آخر المستجدات بهذا الفيروس وتم تزويد قسم الصدرية بشبكة الإطفاء الذاتي وجاري استكمالها بباقي أقسام المستشفى مشيرًا إلى أنه اطمأن على توافر المستلزمات الطبية بإدارة التموين الطبي واستكمال المستلزمات الناقصة الخاصة بمواجهة هذا الفيروس الخطير.

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في سياق متصل شدد مدير المستشفى في هذه الجولة على الوحدة الحسابية بسرعة الانتهاء من تخليص مستخلصات الشركات التي قامت بتوريد المستلزمات الطبية والشركات التي تقوم بالإنشاءات داخل المستشفى قبل انتهاء السنة المالية.