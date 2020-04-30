شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بأسيوط إلى 17 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى 17، مساء الخميس، وخروجوا من مستشفى العزل بأبوتيج ومستشفى العزل بالمدينة الجامعية في أسيوط.

وحرص أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى أبوتيج للعزل، ومستشفى العزل بالمدينة الجامعية بأسيوط، على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة وعمل «تورتة» والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.

وأشار مصدر مسؤول بـ«صحة أسيوط»، إلى أن «إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 78 شخصًا»، موضحا أن هناك حالات أخرى تتحسن تدريجيا، وأنه من المرجح خروج دفعة أخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.

وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على الجهد المبذول من الأطباء والتمريض والعاملين في مستشفى العزل بابوتيج، وتكاتفهم في علاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم حتى تماثلهم للشفاء.