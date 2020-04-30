شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كاهن كنيسة و8 آخرين في بني سويف بكوروتا.. وتعافي 21 حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف عن تعافي ٢١ حالة جديدة من أبناء المحافظة، وخروجهم من مستشفيات العزل، بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وحصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى ٨٠ متعافيًا من أبناء المحافظة.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المتعافين من أبناء المحافظة، متمنيًا لهم دوام الصحة، وأن تكون الأيام المقبلة خير عليهم وعلى أبناء مصر جميعا، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وقيادة، وأن نعبر جميعا بوطننا الغالي هذه المحنة بكل أمن وسلام.

وأشاد محافظ بني سويف بالدور الكبير والبطولي الذي تقوم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل أجهزتها المعنية والمعاونة، وفي مقدمتها جنود وأبطال وزارة الصحة المصرية«جيش مصر الأبيض»، حيث تعد مصر في وضع أفضل في معدلات الشفاء، حيث يرجع ذلك لمجهودات الدولة ووزارة الصحة والاستعداد والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

وفي سياق آخر أصيب كاهن كنيسة السيدة العذراء بمطرانية بني سويف، القس مكسيموس صبحي، فيما أصيب 8 آخرون من أبناء المحافظة، بفيروس كورونا المستجد، امس، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل، الخميس.

وتواصل مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل الوزارة، جهودها في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن تعليمات واشتراطات وزارة الصحة، وتشمل الجهود: المتابعة الميدانية لضمان استمرار تنفيذ الإجراءات بجانب توفير المتطلبات أولا بأول، وتدريب أطقم الأطباء والتمريض على تلك الإجراءات بالشكل المطلوب، حيث يتم المرور المستمر على المستشفيات للمتابعة وتطبيق معايير مكافحه العدوى، واستمرار تدريب الأطقم الطبية على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد وفق بروتوكول وزارة الصحة.

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