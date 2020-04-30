شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربي» و«الغربية» تتابعان الموقف التنفيذي للتعاون بين الجانبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لبحث ومتابعة المستجدات المتعلقة بعدد من موضوعات التعاون بين الجانبين، وجاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وأوضح «العصار» أنه تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للتعاون القائم بين الطرفين لرفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات بدفرة وإنشاء خط جديد بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، كما تم بحث إمكانية توريد عدد (8) عربات «ماز» من خلال شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) للاستعانة بها في منظومة النظافة بالمحافظة ودعم الصناعة الوطنية، مؤكداً على أن التعاون المشترك في هذا المجال يأتي في إطار إيمان الجانبين بأهمية تضافر وتكامل جهود كافة الجهات المعنية بإيجاد حلول مستدامة لمشكلة القمامة والتخلص الآمن منها، بما يساعد في تحسين مستوى النظافة بمحافظة الغربية وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى النظافة في شوارع المحافظة.

الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة المستجدات المتعلقة بعدد من موضوعات التعاون بين الجانبين

وعلى صعيد آخر تم الاتفاق على مشروعات عديدة للتطوير الحضاري للمحافظة من خلال إنشاء مدارس جديدة بالتعاون مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة من أجل خدمة تعليمية أفضل، وكذلك ميكنة ديوان عام المحافظة للوصول إلى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وتم أيضاً المناقشة حول استثمار بعض أراضي المحافظة لصالح تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية مثل (إنشاء فنادق ومجمع مطاعم وحدائق).

ومن جانبه، أشار رحمي إلى أهمية عنصر الوقت فيما يخص معالجة مشكلة القمامة وأهمية تدوير المخلفات، خاصة بالتزامن مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة المستجدات المتعلقة بعدد من موضوعات التعاون بين الجانبين

وأكد على حرص المحافظة على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والدخول في مشروعات مستقبلية مثل مشروعات المدارس واستثمار الأراضي ومحطة إنتاج البيض، موضحاً أن المحافظة تستهدف تطوير محافظة الغربية بشكل حضاري والخروج إلى مستوى خدمة أعلى للمواطنين وأيضاً خلق فرص عمل جديدة.

وأضاف «رحمي» أن التعاون مع وزراة الإنتاج الحربى يأتي في إطار خطة المحافظة لإدارة وتنفيذ المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

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وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار متابعة تنفيذ موضوعات التعاون التي تم مناقشتها وفقاً للجدول الزمنى الخاص بكل موضوع على حدا، وذلك لسرعة الانتهاء من المشروعات المشتركة في التوقيتات المحددة لتسليمها.