توزيع 591 كرتونة سلع غذائية وياميش رمضان على المتضررين من كورونا في الإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، توزيع ٥٩١ كرتونة سلع غذائية وياميش رمضان على المتضررين من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المعروف بكوفيد ١٩.
وقالت «ماجدة» في بيان، الخميس، ن ذلك يأتي في إطار تفعيل المسؤوليه المجتمعيه التي تقع على عاتق الفرع وتزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم وما تمر به البلاد من أثار اقتصادية سلبيه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولفتت إلى أن أعضاء الفرع تكفلوا بتوفير 591 كارتونه سلع غذائية ورمضانيه على نفقتهم الخاصة حيث سبق التوزيع حصر شامل بالحالات الأكثر احتياجا والتي تضررت بشكل مباشر من انتشار الفيروس والإجراءات الاحترازية المتبعة وتم توزيعها على الشرائح المستهدف للتخفيف من التبعات الاقتصادية للوباء.
ولفتت إلى أنه تم التوزيع لشرائح السيدات من غير القادرات والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والعمالة اليومية مع اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي خلال مراحل التوزيع.
وأضافت مقرر الفرع أن فرع المجلس بالإسكندرية يضع الأولوية في الفترة القادمة تقديم الدعم للفئات الأكثر تضررًا جراء انتشار فيروس كورنا مع استمرار التوعية التي يقوم بها الفرع من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومساندة الدولة للخروج من الأزمة بسلام.
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