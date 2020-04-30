شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على الوضع الصحي وحملات إزالة التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع المحافظين، الخميس، عبر الفيديو كونفرانس، استقرار الوضع الصحي بالمحافظة واستقبال مستشفيات العزل بأبوتيج والراجحي والمدينة الجامعية للطالبات للحالات المصابة بالفيروس من المحافظة ومختلف محافظات الصعيد.

بالإضافة إلى تقديم جميع سبل الدعم لهم وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية فضلًا عن استمرار تكثيف حملات الرش والتطهير بمراكز وأحياء المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 والإجراءات الاحترازية التي يجري تنفيذها بجميع القطاعات.

كما طمأن المحافظ رئيس مجلس الوزراء على توافر المواد التموينية والبترولية وجاهزية المحافظة لسد احتياجات المواطنين مع توافر مخزون استراتيجي كاف من السلع والمواد التموينية.

وقدم محافظ أسيوط فيلم تسجيلي قصير عن حملات الإزالة لمخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة فضلًا عن أعمال التطهير المكثفة التي تتم بالمحافظة وتنفيذ جميع قرارات رئيس الجمهورية والحكومة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة فضلًا عن استمرار عمليات التعقيم والتطهير لجميع المنشآت والمرافق والشوارع والميادين بالإضافة إلى تكثيف الجهود وتنظيم العمل بجميع المستشفيات وتزويدها بجميع المستلزمات والاحتياجات وخاصة أقسام الطوارئ والعزل وتجهيز مستشفيات الصدر والحميات للتعامل مع حالات الاشتباه مشيرًا إلى الالتزام بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بحظر انتقال المواطنين والإغلاق التام لجميع المقاهي والكافيتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز والالتزام بإجراءات الحظر دون أي تهاون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والحملات المكثفة لمتابعة غلق المحال بشكل دوري في الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

كما أشار اللواء عصام سعد إلى الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتحفيز المزارعين لتوريد محصول القمح للصوامع والشون ومراكز التجميع، حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة قمح بالمحافظة 241 ألف فدان وجاري عمليات توريد القمح بسهولة ودون أي عقبات كما نوه المحافظ إلى استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمنافذ البريد وفروع البنك الزراعي وتسهيل جميع الإجراءات والمتابعة المستمرة لهم بالإضافة إلى تكثيف الحملات التموينية والرقابة على منافذ البيع والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار للسلع والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية واللحوم والأسماك بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

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