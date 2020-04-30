شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة نجوم «ذا فويس».. تدشين أول خيمة رمضانية «أونلاين» في الإسكندرية الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية اول خيمة رمضانية اونلاين حيث تنطلق الفعاليات الليلة الخميس.

وقالت «صفاء» ان الخيمة الرمضانية تبدأ الفعاليات اليوم الخميس وغدا الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة مساء كل خميس وجمعة اسبوعيا طوال فترة الحظر وغلق المراكز والهيئات الشبابية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت ان البث المباشر ينطلق من المديرية وذلك ضمن الأنشطة المتنوعة التي تقوم بها المديرية، لتنفيذ توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مشيرة إلى انه من المقرر ان يحيي الحفلة أونلاين الليلة كلا من الفنان الكبير حلمي عبدالباقي والفنان ياسر الشرقاوى ويتم البث المباشر للجمهور عبر الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية.

وقالت وكيل الوزارة انه من المقرر ان يحيي حفلة غدا الجمعة نجوم برنامج المواهب الغنائية «the voice» اسماء الشريف ورابعة واحمد نبيل.