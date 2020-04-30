شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود في انفجار عبوة ناسفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم الخميس، إنه «إنفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود».
وأكدت القوات المسلحة، في بيان، مساء الخميس، على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره ...
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
5,537
-
تعافي
1,381
-
وفيات
392
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود في انفجار عبوة ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.