شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود في انفجار عبوة ناسفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم الخميس، إنه «إنفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود».

وأكدت القوات المسلحة، في بيان، مساء الخميس، على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره ...