شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن تفاصيل امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الصف الثاني الثانوي يوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الثاني الثانوي سوف يؤدون ثاني امتحاناتهم الالكترونية الخاصة بتقييمهم في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020، يوم الاحد القادم الموافق 3 مايو 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه سيؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 3 مايو 2020.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والذي تتمثل تفاصيله فيما يلي:

الخميس 30 أبريل: اللغة العربية

الأحد 3 مايو: اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 5 مايو: الأحياء والفلسفة

الخميس 7 مايو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 10 مايو: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الثلاثاء 12 مايو: الفيزياء والتاريخ

الخميس 14 مايو: التطبيقات الرياضية وعلم النفس

الأحد 17 مايو: الكيمياء والجغرافيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي :

المجموعة الأولى- الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا

القاهرة

الجيزة

الإسكندرية

أسيوط

كفر الشيخ

قنا

الفيوم

دمياط

الإسماعيلية

أسوان

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بورسعيد

شمال سيناء

الوادي الجديد

جنوب سيناء

المجموعة الثانية- الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا

الشرقية

الدقهلية

القليوبية

الغربية

المنوفية

البحيرة

المنيا

سوهاج

بني سويف

الأقصر

السويس

البحر الأحمر

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