شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: الحقن ببلازما المتعافين إحدى طرق علاج مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن البلازما المشتقة من المتعافين من فيروس كورونا بعد التأكد من شفائهم وصلاحية البلازما إحدى طرق علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية «ten» أن البلازما المشتقة من المتعافين من فيروس كورونا تحمل أجسام مناعية ضد الفيروس.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، بدء استخدام البلازما يكشف القدرة العلمية والطبية لتطبيق الأمر في المستشفيات المصرية.