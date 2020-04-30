شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة يكشف صلة القرابة بين النبيين عيسى ويحيى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا يحيى وسيدنا عيسى أولاد خالة.

وأوضح جمعة، خلال برنامج «مصر أرض الأنبياء» على الفضائية الأولى، أنه لا بأس من تعدد الأنبياء في وقت واحد لأن النبي يبلغ عن الله في قومه وليس ضروري أن يكون كل الأنبياء مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن هناك أنبياء أرسلوا إلى العالمين وهناك من أرسل إلى قومه فقط، منوها بأن سيدنا يعقوب ويوسف أنبياء وكانوا في وقت واحد.

قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن حضور الملائكة عند سيدنا إبراهيم قبل أن يخسفوا بقوم لوط الأرض حتى يكون عنده علم وخبر بما سيحدث فهو أبوالأنبياء، وأيضا حتى لايفزع سيدنا ابراهيم من طريقة الخسف، ويكون عنده معلومة عما سيحدث.

وأوضح جمعة، أن سيدنا ابراهيم كان أبا روحيا، وكان يناقش الملائكة في الصبر على قوم لوط حتى يعودوا عن انحرافهم.

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