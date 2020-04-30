شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رحلات استثنائية غدا لأعادة المصريين العالقين بأوكرانيا وأمريكا وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيير وزارة الطيران المدنى، غداً الجمعة، 4 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنه من المقرر أن تسيير مصر للطيران رحلة إلي واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والثانية إلى العاصمة الروسية موسكو، كما تسير شركة أير كايرو رحلتين إلى كييف بأوكرانيا، لإعادة المصريين العالقين، حيث تقلع جميع الرحلات من مطار القاهرة الدولي على أن تكون العودة إلى مرسي علم و يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى احد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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وتستمر كل من الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو فى تعقيم طائراتها خاصة التى تقوم برحلات استثنائية لإجلاء الرعايا المصريين، وذلك بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لمصر للطيران حيث تشمل الإجراءات تعقيم قمرات القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياه ومخازن الطائرات بالإضافة إلى الجسم الخارجى للطائرات، وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس والتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الوباء.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.