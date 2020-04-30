شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الصحة السودانى: المصاب بكورونا نعطيه بانادول ولو اختنق أكسجين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تصريحات وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم على، صدمة للشعب السودانى، والتى قالها خلال مؤتمر صحفى تحدث فيه عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير السوداني إن فيروس كورونا ليس له علاج، وإنه لو أصاب أى سودانى فستعطيه وزارة الصحة السودانية "بنادول"، ولو اختنق سيُعطى "أكسجين"، ولو ضاقت عليه فسيموت.
وجاءت تصريحات الوزير السوداني فى ظل إعلان الصحة السودانية، أمس الأربعاء، عن أكبر عدد إصابات بالفيروس في يوم واحد منذ أول حالة قبل أكثر من شهرين، وبلغت الحصيلة 3 حالات وفاة و57 مصابا، ليصل الإجمالى إلى 375 إصابة و28 وفاة.
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