أردوغان يحمل الأتراك فاتورة فشله ويرفع أسعار البنزين بدءاً من منتصف الليل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد اصحاب محطات الطاقة والغاز بيانا بأنه تم زيادة أسعار منتجات الوقود بدءا من 1 مايو 2020 وعليه سيزيد سعر لتر البنزين 16 قرشا ابتداءً من منتصف الليلة اليوم.
وفي آخر استطلاع رأى أجرته شركة أوراسيا للأبحاث والاستطلاعات بشأن الأوضاع في تركيا أعلن كمال أوزكيراس رئيس الشركة عن النتائج التى أكدت فشل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وانهيار شعبيته، التى لن تسمح له بالفوز فى الانتخابات المقبلة.
و جاءت نتيجة الاستطلاع أن نحو 34% سينتخبون الحزب الحاكم في سقوط هو الأول من نوعه في عدد الأصوات، و28% لحزب الشعب الجمهوري، و11% للحزب الجيد، و8.9% لحزب الحركة القومي، و2.7% لحزب دوا، و2.4% لحزب المستقبل.
كما أجاب المشاركون فى استطلاع الرأى، حول لو إذا تم إجراء انتخابات رئاسية هل ستنتخب رجب طيب أردوغان مرة أخرى؟ فكانت الإجابة 44.5% لا، و38.9% نعم، و10.7% سننتخب مرشح آخر، و5.9% بلا جواب.
وأشار الاستطلاع إلى عدم نجاح الرئيس رجب طيب اردوغان كرئيس للجمهورية، بنسبة 52.2% فشل ولم ينجح ، و41.9% نجح.
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