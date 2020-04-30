شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. بدء علاج مصابى الحالات الحرجة بفيروس كورونا ببلازما المتعافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها إعلان وزارة الصحة بدء علاج مصابى الحالات الحرجة بفيروس كورونا ببلازما المتعافين، وإعلان البابا تواضروس إقامة الأفراح بالكنائس والمنازل في حضور 6 مدعوين فقط.

وزيرة الصحة: بدء علاج مصابى الحالات الحرجة بفيروس كورونا ببلازما المتعافين

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، ياتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة الإجراءات الوقائية لكورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، جتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة المستجدات بالمحافظات وتوافر السلع والإجراءات الوقائية بالمحافظات.

التعليم: إعلان طرق تسليم الأبحاث السبت.. وتحذر من ربط استلامها بالمصروفات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل استلام مشروعات الأبحاث من الطلاب وضوابطها السبت المقبل، مؤكدة أن هناك طريقتين لتسليم مشروع البحث، أما رقميا أو ورقيا.

شيخ الازهر: الإسلام دين سلام والمسلمون لا يقاتلون إلا للدفاع عن أنفسهم

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ الرحمة والتراحم من أبرز الصفات الخُلقية التي أمرنا الشرع بالتحلي بها؛ لضمان حياة إنسانية كريمة وتعميق الشعور بالمحبة والمودة وتحقيق عمارة الأرض، مؤكدًا أن غياب الرحمة عامل أساسى في تحويل حياة الناس إلى ما يشبه الفوضى ويؤدي إلى التفكك الأسري والاجتماعى، ويثير نوازع الشر في النفوس، ويشعل الحروب، وينشر التسلط على البلاد والعباد.

إصابة عميد كلية طب الأسنان بفيروس كورونا.. وجامعة القاهرة تغلق المبنى 14 يوما

أعلن الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة.

الصحة السعودية: تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالى الوفيات 162

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أكد الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، انه تم تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الاصابات بالفيروس وصل إلى 22753 حالة.

ساويرس: الإغلاق الكامل يؤدى لكوارث اقتصادية وكورونا بمصر فى الحدود الآمنة

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أن أزمة فيروس كورونا كان لها تأثير سلبى كبير على قطاع الطيران والفنادق، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد فرصا استثمارية فى هذه القطاعات، حيث تم إغلاق الفنادق والمطاعم، وتعرضت شركات الطيران للإفلاس.

بوينج تسرح 16 ألف من موظفيها وتجهز اجراءات أشد قسوة بسبب كورونا

تتعرض شركة بوينج أحد أكبر شركات الطيران في العالم لنزيف خسائر فادحة بسبب توقفات فيروس كورونا، وأعلن الشركة إنها ستخفض عدد الموظفين وإنتاجها بعد أن سجلت خسارة كبيرة في الربع الأول من العام، بينما تبخر الطلب على السفر الجوى خلال تفشى جائحة فيروس كورونا، فى حين لا تزال شركة الطيران تواجه تابعات أزمة طائراتها 737 ماكس.

الجنيه الذهب يتراجع 16 جنيها وعيار 21 يهبط لـ 750 جنيها للجرام

تراجع سعر الذهب قبل قليل عقب صعوده صباح اليوم 7 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، وسجل جرام الذهب هبوطا بقيمة جنيهين حتى الآن في ظل تراجع أوقية الذهب من 1719 إلى 1713 دولارا حتى الآن.

بيتر ميمى يشوق جمهوره لحلقة اليوم من "الاختيار": المعركة الثالثة خيال المآتة

شارك المخرج بيتر ميمى، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة من الحلقة السابعة لمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، والمنتظر عرضها اليوم، حيث تظهر المعركة الثالثة التى يخوضها البطل أحمد المنسى تحت مسمى "خيال المآتة".

إذاعة تونسية: حكم بحبس حمدى النقاز 4 أشهر وغرامة 100 دينار

كشفت إذاعة "موازييك" التونسية، اليوم الخميس، عن صدور حكم بالسجن ضد لاعب المنتخب التونسى والزمالك السابق، حمدى النقاز، بسبب تعديه على موظف عمومى.