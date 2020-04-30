شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر عن إنشاء الجامع الأزهر:ذكرى عزيزة على قلبى وقلب كل أزهرى ومسلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الخليج 365 من شهر رمضان من كل عام يظل ذكرى عزيزة على قلبى وقلب كل أزهري ومسلم، ففي هذا اليوم عام 361 هجريا أقيمت أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر الشريف.
وأوضح فضيلة الإمام الأكبر خلال تغريدة خاصة لفضيلته عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، أن الجامع الأزهر ظل على مدار أكثر من ألف عام قلعة للعلم ومنارة للوسطية والاعتدال، يأتيه طلاب العلم من جميع أنحاء العالم، يتلقون على يد علماءه علوم الدين والدنيا، فيتخرجون منه سفراء ينشرون رسالة الإسلام السمحة في كافة أرجاء الدنيا.
كما دعا فضيلته خلال التغريدة أن يحفظ المولى -عز وجل- الأزهر الشريف، ويزده تعظيما وتشريفا.
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