الإمام الأكبر عن إنشاء الجامع الأزهر:ذكرى عزيزة على قلبى وقلب كل أزهرى ومسلم

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر خلال تغريدة خاصة لفضيلته عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، أن الجامع الأزهر ظل على مدار أكثر من ألف عام قلعة للعلم ومنارة للوسطية والاعتدال، يأتيه طلاب العلم من جميع أنحاء العالم، يتلقون على يد علماءه علوم الدين والدنيا، فيتخرجون منه سفراء ينشرون رسالة الإسلام السمحة في كافة أرجاء الدنيا.

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كما دعا فضيلته خلال التغريدة أن يحفظ المولى -عز وجل- الأزهر الشريف، ويزده تعظيما وتشريفا.