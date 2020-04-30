شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب .. حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الكهف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرآن المغرب على الخليج 365 يقدمه اليوم علاء حسنى، حفيد الشيخ الراحل مصطفى إسماعيل، أحد أعلام ومشاهير قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي.

وعن سر عدم احترافه تلاوة القرآن الكريم قال علاء حسنى في حوار سابق لـ ”الخليج 365”: "الاحتراف محتاج خطوات وتوفيق من الله أولا وأنا لم أجد أحدا من أسرتى تشجعنى على هذا الطريق، كما أنه لم يعد هناك سميعة ودور المناسبات فى مصر أتلفت أشياء كثيرة، فهى كمكان ممتاز، لكنها أوجدت نوع من الاحتكار بمعنى أن كل دار بها شيخ أو اثنين محتكرين الدار، كما أنه لم يعد هناك سميعة، فالجمهور يسمع ولا يتفاعل مع المقرئين".

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