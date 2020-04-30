شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 285 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيطاليا تسجيل 285 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم مقابل 323 أمس الأربعاء، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا 27967 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق قالت وكالة الحماية المدنية إن الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا زادت 323 حالة أمس الأربعاء، مقابل 382 في اليوم السابق، لكن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بلغ 2086، وهو مستقر بصورة عامة، مقابل 2091 أمس الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير شباط بلغ الآن 27682 وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة، الذي يشمل الذين توفوا والذين شفوا، 203591 حالة، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

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وانخفض عدد المسجلين بأنهم يحملون المرض إلى 104657 من 105205 أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد الموجودين في وحدات العناية الفائقة 1795 اليوم الأربعاء مقابل 1863 من قبل، مما حافظ على انخفاض طويل الأمد.

وأُعلن شفاء 71252 من بين المصابين أصلا، مقابل 68941 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إن عدد من فحصوا للكشف عن الفيروس بلغ 1.313 مليون شخص مقابل 1.275 مليون في اليوم السابق من بين سكان البلاد الذين يُقدر عددهم بنحو 60 مليون نسمة.