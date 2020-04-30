شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء للمحافظين: محال الحلويات مستثناه من قرارات الإغلاق بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، للمحافظين خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس، عبر الفيديوكونفرانس، أن هناك شكوى من عدد من محال الحلويات، من إغلاقها في عدد من المحافظات، موضحأً أن تلك المحال ضمن محال بيع المواد الغذائية، وينطبق عليها الاستثناء من حظر والاستمرار في العمل خاصة خلال شهر رمضان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجانب الآخر الذي يتطلب التشديد، هو التعامل خلال فترات حظر التجوال، مؤكداً على ضرورة عدم التهاون خلال فترات ما بعد ساعات الحظر، بالتعاون مديرى الأمن، ولفت مدبولي إلى أهمية التركيز أيضاًعلى فترات قبل الحظر، مؤكداً أن تقديرات الحكومة تشير إلى أن الإرتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس كوروناخلال هذه الآونة، كان بسبب الزحام الذي شهدته فترة ما قبل شهر رمضان، حيثُ كان هناك تكدس كبير في الأسواق والمحال، أدى الى انتشار المرض وظهور حالات أكثر.