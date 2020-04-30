شكرا لقرائتكم خبر عن ​و​زير الشئون الإسلامية السعودى: مشروع الإخوان تدمير دول المنطقة وبناء دولتهم المزعومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ​وزير الشئون الإسلامية السعودية والدعوة والإرشاد، من يظن أن الإخوان المسلمين ليس لهم مشروع، فهو إما أنه لم يطلع على حقيقتهم،​ ​وإما أنه لم يستوعب كلامهم، وإلا فإن قيادات التنظيم كحسن البنا وسيد قطب والترابى ويوسف ندا ومحمود عبدالحليم والقرضاوى وغيرهم ي​​علنون مشروعهم دائما،​ ​وهو تدمير الدول القائمة، وبناء دولتهم المزعومة​.

​وأضاف وزير الشئون الإسلامية السعودى، فى بيان خاص، أن ​الاخوان المسلمون يمارسون جميع الشعائر​ ​الشيطانية من خيانة وغدر و اختطاف للأموال بإسم الجمعيات الخيرية ونحوها، بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أى وسيله من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين فى محاولة لسلب الحكم المستقر و إبداله بحكمهم الإرهابى الدمو​ى.

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​وكانت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، أعلنت عدم صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى عن فتح المساجد وتحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات فى الجوامع والمساجد بالمملكة.

وقالت الوزارة، ‏لا صحة لما يتداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات فى الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا.

وأضافت: وعمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التى تتم حاليًا تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الوزارة سابقًا.