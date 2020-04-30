شكرا لقرائتكم خبر عن "نادى القضاة": القضاة يعملون فى الإجازة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بشأن ما أُثير عن إلغاء الإجازة القضائية ، إن قضاة مصر ومنذ أعوام عديدة وتحقيقاً للعدالة الناجزة التى هم سدنتها ارتضوا بمحض إرادتهم العمل في تلك الإجازة المستحقة لهم بموجب قانون السلطة القضائية.

وأضاف متحدث النادى فى بيانا أصدره مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ، بشأن ما أُثير عن إلغاء الإجازة القضائية ، ومناداة البعض بغير علم بإلغائها ، ومع كامل التقدير لتلك الأصوات لحرصها على إنجاز ما قد يكون قد تراكم من قضايا خلال فترة الحظر الذى فرضته الدولة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.. فإن نادي القضاة يوضح أن قضاة مصر ومنذ أعوام عديدة وتحقيقاً للعدالة الناجزة التى هم سدنتها قد ارتضوا بمحض إرادتهم العمل في تلك الإجازة القضائية المستحقة لهم بموجب قانون السلطة القضائية.

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وتقوم الجمعيات العمومية للمحاكم صاحبة الاختصاص فى هذا الشأن بتنظيم العمل خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر من كل عام بما يتوافق مع الصالح العام وفقاً لذات القانون ، باعتباره شأن قضائي خالص لا يجوز المساس به وفقا لأحكام الدستور.

وتابع البيان: " يؤكد نادي القضاة أن قضاة مصر حريصون كل الحرص على تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق المتقاضين على الرغم من معوقات العمل التي يلاقونها والعقبات التشريعية التي قد تحول دون ذلك ، وإنهم يعون دقة الظرف الذى تمر به البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، ويقدرون الاجراءات الوقائية والقرارات التي اتخذتها الدولة التي تحفظ للمتقاضين سلامتهم وصحتهم إيمانا بأن حفظ النفس أولى من أي اعتبارات أخرى".