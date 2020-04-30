شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. اضغط على اللينك وشاهد مجموعة ألواح خشبية من العصر الفاطمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت وزارة السياحة والآثار الفيديو التعريفى الثانى من داخل متحف الفن الاسلامي بباب الخلق، لعرض وشرح مجموعة من الألواح الخشبية ترجع للعصر الفاطمى (القرن الخامس الهجري \ الحادي عشر الميلادي) تعكس مهارة الفنان خلال هذا العصر .

يمكنكم مشاهدة الفيديو من خلال اللينك التالى:

ومجموعة الالواح الخشبية حُفر عليها زخارف لمناظر آدامية وحيوانية ونباتية نُفذت بالحفر متعدد المستويات مما يعكس مهارة الفنان في العصر الفاطمي.

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كانت تلك الألواح الخشبية تزين قصور الخلفاء الفاطميين التي كانت تقع في شارع المعز بين بابي زويلة والفتوح، وقد زُخرفت بمناظر تصويرية من الحياة اليومية في العصر الفاطمي، قوامها رسوم مناظر الصيد ومناظر طرب ورقص وشراب، وقد أعيد استخدامها ضمن زخارف المجموعة المعمارية الضخمة التي شيدها السلطان المملوكي المنصور قلاوون في شارع المعز سنة 684 هـ \ 1285 م.

ومازالت وزارة السياحة والآثار تطلق المزيد من جولاتها التعريفية والإرشادية لروائع الفن الإسلامي والقطع الأثرية الفريدة التي تذخر بها المتاحف المصرية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة لإتاحة العديد من الزيارات الافتراضية والجولات الارشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية الاسلامية خلال الشهر الكريم.

وقدمت الوزارة شكر خاص الي جيهان نبيل مديرة المركز التعليمي بالمتحف المصري الكبير والمرشدة السياحية دينا عزالدين لتطوعهما. وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين. وقدمت وزارة السياحة والآثار عدد من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الاثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات ارشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، و تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك.

وكانت الوزارة اطلقت امس زيارة افتراضية لمقبرة الاخوين بسقارة ايضا، وتخص هذه المقبرة اثنين من كبار موظفي الأسرة الخامسة، هما "ني عنخ خنوم " و"خنوم حتب" الكاهنين في معبد الشمس الخاص بالملك "ني وسر رع" في منطقة أبوغراب، واللذين شغلا أيضا المصففين لشعر الملك والمشرفين على مقلمي أظافره.