شكرا لقرائتكم خبر عن 650 تصريحا لتشغيل قرآن الفجر والمغرب بمساجد الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية 650 تصريحا كتابيا لتشغيل القرآن الكريم في المساجد قبل صلاتي المغرب والفجر في 11 إدارة فرعية.

وقال وكيل الوزارة إن المديرية تتابع الأوضاع بمساجد المحافظة خاصة مع اعتماد التصاريح الكتابية في ٦٥٠ مسجدا بالمحافظة وذلك فق الشروط والضوابط التي قررتها الوزارة في هذا الصدد.

وأكد الشيخ خشبة أن غلق المساجد إنما هو خطوة احترازية للحد من انتشار الوباء العالمي كورونا المستجد وأنه متى زالت العلة سيعود الأمر إلى نصابه، وأن الأوقاف لا تألوا جهدا لخدمة بيوت الله ورعاية روادها.

وشدد على ضرورة الترابط والتكاتف في هذه المرحلة الراهنة وعدم ترويج الشائعات للحفاظ على الوطن والمواطنين.