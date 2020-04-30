شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي حالتي كورونا بـ«عزل العجمي» يرفع الحصيلة إلى 84.. وارتفاع «النقاهة» لـ213 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الاسكندرية ارتفاع الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير شرق الاسكندرية إلى ٢١٣ حالة.

وأوضحت «ميرفت»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى تحويل 22 حالة جديدة، اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد.

وأشارت إلى خروج حالتين جديدتين من مستشفى العجمى بعد تعافيها تماماً وتماثلها للشفاء لافتة إلى أنه بتعافى الحالة الجديدة وتماثلها للشفاء يصل اجمالى الحالات التي تم خروجها وتعافيها من الفيروس حتى الآن ٨٤ حالة .

وأوضحت أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم مشيرة إلى انه يتم اجراء تحليلين للمصاب المتعافى واذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافياً .

وأضافت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.

Advertisements