شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب» في الذكرى 1080 لإنشاء الأزهر: قلعة للعلم ومنارة للوسطية والاعتدال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن السابع من رمضان من كل عام يظل ذكرى عزيزة على قلبي وقلب كل أزهري ومسلم، ففي هذا اليوم عام 361 هجريا أقيمت أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر الشريف.

وأوضح شيخ الأزهر خلال تغريدة خاصة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «إن الجامع الأزهر ظل على مدار أكثر من ألف عام قلعة للعلم ومنارة للوسطية والاعتدال، يأتيه طلاب العلم من جميع أنحاء العالم، يتلقون على يد علماءه علوم الدين والدنيا، فيتخرجون منه سفراء ينشرون رسالة الإسلام السمحة في كل أرجاء الدنيا».

كما دعا شيخ الأزهر خلال التغريدة أن يحفظ المولى -عز وجل- الأزهر الشريف، ويزده تعظيما وتشريفا.