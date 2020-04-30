شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع موقف الإزالات في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات الوزراء، فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة، وإعادة حقوق الدولة كاملة، والتصدى بحسم لأى محاولات من المواطنين لاستغلال تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي.

وبحسب بيان الخميس شدد الوزير خلال اجتماعه بالمحافظ ونائبه، الخميس، بمقر الوزارة، على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات.

وعرض المحافظ نتائج وجهود المحافظة في إزالة التعديات خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أنه يتم إحالة المخالفين والمتعدين على أراضى وأملاك الدولة إلى النيابة العسكرية للتحقيق.

كما تم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت ومبانى مجالس المدن والوحدات المحلية وبعض الشوارع في المدن والقرى وكذا مواقف مواقف سيارات النقل.

وهنا عرض المحافظ موقف القرى التي تم عزلها بمراكز المحافظة بسبب ظهور حالات كورونا بين مواطنيها، وتوفير جميع السلع التموينية واحتياجات المواطنين اليومية وإجراء الكشف الطبى اللازم، بينما أوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى دوران عجلة الإقتصاد والعمل في المصانع والشركات مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة.

كما تابع الوزير مع محافظ الغربية ونائبه أخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة والاتصالات والتنسيق الجارى بين المحافظة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى لوضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والقيام ببعض التدخلات السريعة لرفع تراكمات المخلفات التاريخية ورفع كفاءة المنظومة بشكل كامل.

وقال رحمي إنه التقى بالدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى منذ أيام بمكتبه لمتابعة جهود الوزارة في تأهيل ورفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة التدوير بدفرة والمحلة الكبري وأعمال الصيانة الجارية

وأكد شعراوى على أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية والجهات المعنية الأخرى لإستلام المعدات التي تم صيانتها وكذا المعدات الجديدة الخاصة بمنظومة المخلفات التي سيتم توريدها من الخارج بمعرفة وزارة الدولة للإنتاج الحربى لمحافظة الغربية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

كما عرض المحافظ ونائبه لجهود رفع التراكمات التاريخية الموجودة من القمامة حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين رفع حوالى 20 ألف طن ومتبقى ما بين 60 إلى 70 ألف طن مخلفات .

وأوضح المحافظ أن الدكتور محمد العصار وجه القيادات بالوزارة بسرعة تسليم المعدات الخاصة بالقمامة والتى كان يتم صيانتها وكذا سرعة تسليم المعدات الجديدة الخاصة بالمنظومة سواء المكابس والمقطورات والحفارات واللوادر وسيارات رفع المخلفات.

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كما عرض المحافظ ونائبه أحد الأفكار الجديدة التي قاموا بتنفيذها خلال الشهر الجارى بحى ثان طنطا والخاصة بإنتاج صندوق جديد لجمع القمامة قام الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بالتصميم الهندسى له بالتعاون مع استشاري المحافظة للأعمال الميكانيكية بالتعاون مع احدى الشركات الخاصة، والصندوق محكم الغلق، لافتاً إلى أن التصميم الهندسى للصندوق يسمح بإلقاء القمامة بداخله، كما يوجد بالصندوق باب احادي الفتح وله منزلق يصعب الوصول للقمامة داخله من أعلي، حيث يستحيل فتح الصندوق بغير الأداة الخاصة به إلا من خلال مسؤول الحي.

وأوضح رحمى أن الهدف من إنتاج هذا الصندوق هو الحفاظ على القمامة حال تدويرها والحد من تبعثرها خارج الصناديق التقليدية ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، إلى جانب تسهيل عمل سيارات جمع القمامة والحد من تراكمها في الشوارع، مضيفا انه سيتم تعميم الصناديق في كافة مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة حيث يجرى التنسيق لصناعة أكثر من 100 صندوق جديد، مع وضع كاميرات مراقبة أعلى الصناديق لضبط ومنع أي مخالفات في هذا الشأن.

وفي هذا الشأن أشار الوزير إلى دعم الوزارة لأى أفكار مبتكرة ومبادرات لحل مشكلة القمامة والمساعدة في تحسين مستوى النظافة في الشارع، مشيداً بجهود محافظ الغربية ونائبه التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية والخطط والرؤي التي تم وضعها للمساهمة في تنمية موارد المحافظة.

كما تم استعراض جهود المحافظة فيما يخص الأسواق العشوائية ونقلها إلى أماكن أخرى للحد من إنتشار فيروس كورونا وتحصيل حقوق الدولة من تلك الأسواق.