شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: الخمور سواء صلبة أو غاز أو سائلة حرام شرعا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الخمر هو كل ما خالط الراس، موضحًا أن الخمر هو كل يؤثر في التفكير العقلي.

وأكد «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن صور الخمر عديدة، حيث أنها ومن الممكن أن تكون في صورة غاز أو سائل أو صلب، موضحًا: «الخمر ممكن يكون غاز يتنفسه الإنسان».

وأوضح الجندي، أن كل أنواع الخمور حرام، متابعًا: «مفيش فرق بين البيرة والحشيش.. دي أسماء أنتوا قولتهوا»، موضحًا أن شارب الخمور كشارب الشئ «النجس»، مشيرًا إلى أن الخمور أكل من صنع الشيطان، شرب الخمر نجاسه، ولابد من الاجتناب، مؤكدًا أن الاجتناب أكثر معنيه من التحريم.

وتابع: «رغم هذا لا يمكن الاعتداء على شارب الخمر من أجعل تغيير المنكر.. أولي الأمر هو فقط من يسأل عن تغيير المنكر».