شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالمعز: الوصية تبرع.. ويجوز شهادة غير المسلمين عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، ان الوصية تبرع وتطوع، وقدمها على الدين، رغم أنه واجب، لافتا إلى أن الدين واجب كتابته حتى يتم سداده من قبل وارثته.
وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم: «اصحاب الدين بطبيعة الحال، سيطالبون بحقهم، أما الوصية تبرع يمكن كتابته أو لا يمكن كتابته، وأيضا يجوز أن يشهد عليها غير المسلمين».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
5,537
-
تعافي
1,381
-
وفيات
392
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان عبدالمعز: الوصية تبرع.. ويجوز شهادة غير المسلمين عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.