شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالمعز: الوصية تبرع.. ويجوز شهادة غير المسلمين عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، ان الوصية تبرع وتطوع، وقدمها على الدين، رغم أنه واجب، لافتا إلى أن الدين واجب كتابته حتى يتم سداده من قبل وارثته.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم: «اصحاب الدين بطبيعة الحال، سيطالبون بحقهم، أما الوصية تبرع يمكن كتابته أو لا يمكن كتابته، وأيضا يجوز أن يشهد عليها غير المسلمين».