شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تصرف المرحلة الثانية من المنحة المقدمة للعمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تم صرف المرحلة الثانية من المنحة المقدمة للعمالة الغير منتظمة لاجمالي 36519 مستحق من أبناء المحافظة، حيث تم صرف 24239 مستحق من مكاتب البريد، و12280 من منافذ بنك الائتمان الزراعي، وذلك خلال الفترة من 26-29 أبريل 2020.

جاء ذلك خلال تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع المحافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة.

وطمأن المحافظ، رئيس الوزراء على أرصدة السلع الغذائية والمواد البترولية خلال الشهر المعظم ،لافتا أنه تم التنسيق مع الشركات والسلاسل التجارية بدائرة المحافظة للمشاركة في معارض «أهلا رمضان2020» بجميع المراكز من خلال 65 فرع ومنفذ لتلك الشركات والسلاسل، كما جهزت القوات المسلحة 17 منفذ متنقل، وأعدت وزارة الداخلية 12 منفذ متنقل «كلنا واحد»بمراكز المحافظة.

واستعرض محافظ المنيا، خلال الاجتماع عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، استمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير، بشكل يومي لكافة الميادين، والأماكن العامة، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني، واسفرت الاعمال عن رش وتطهير 9182 مبني من المنشات الحكومية، و41554 من المنازل، و12025 من الشوارع والميادين.

أضاف المحافظ، انه جاري تنظيم عملية صرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ويتم صرف المعاشات من خلال 266 منفذ منها 166 بمكاتب البريد و100 بمراكز الشباب والمدارس.

وأكد المحافظ، أنه تم تنفيذ حملات ازالة التعديات بنطاق المحافظة، حيث أسفرت حملات الازالة خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الاربعاء عن إزالة 795 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة2811 فدان و17 قيراط و20 سهم، و1633 حالة إزالة مباني بمساحة 172928 متر مربع.

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