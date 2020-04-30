شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو الأزهر في الخارج يطلقون برامج دينية خلال رمضان بعدة لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت فروع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، من خلال فروعها بدول العالم، عدداً من البرامج الثقافية والتوعوية خلال شهر رمضان المعظم بعدة لغات، يقدمها علماء الأزهر الشريف وأعضاء الفروع، تعرض على الموقع الإلكترونى الرسمى للمنظمة، وموقع مجلة الرواق الناطقة باسم المنظمة، وصفحة المنظمة على موقع التواصل الاجتماعى facebook ، وذلك بديلا عن الأنشطة الميدانية، التى تنفذ كل عام، وتوقفت نظرًا للظروف العالمية لجائحة كورونا والبعد عن التجمعات.

تعرض فروع المنظمة بالخارج برنامج (دنيا ودين)؛ يوميًا في تمام الساعة 10 مساءً ، يقدمه أعضاء فروع المنظمة بدول: (إندونيسيا ـ تايلاند ـ بروناي ـ الهند ـ باكستان ـ الكاميرون ـ بنين ـ تشاد ـ ليبيا ـ بنجلاديش ـ نيجيريا ـ الصومال ـ النيجر)، وكذلك الأعضاء المشاركين في الدورات التدريبية بالمنظمة من دول ( العراق ـ إقليم كردستان بالعراق ـ المملكة المتحدة . باكستان .النيجر )؛ ليشمل البرنامج الحديث عن موضوعات عدة أبرزها:(التعايش السلمي ـ المواطنة ـ الرحمة ـ دور المرأة في تنمية المجتمع ـ تربية النشء).

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برنامج دين ودنيا

كما يُعرض برنامج (أزهريون حول العالم) مقدماً بلغات مختلفة؛ يذاع في تمام الساعة 10 مساءًا، ويُستضاف فيه عددًا من علماء الأزهر من داخل مصر وخارجها أبرزهم :(رئيس جامعة الأزهر، عميد كلية أصول الدين بالأزهر، رئيس فرع المنظمة بإندونيسيا، رئيس فرع المنظمة بماليزيا، ومجموعة متميزة من خريجي الأزهر) من دول :(الهند، باكستان، سلطنة بروناي، الكاميرون ـ بنين، نيجريا)، يتناول من خلاله رأي الشرع الإسلامي في القضايا المعاصرة، لتصحيح المفاهيم الخاطئة، التي تروج لها الجماعات المتطرفة في دول العالم.