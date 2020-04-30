شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. موشن جرافيك يوضح كيفية تعقيم المصلين قبل دخول المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مقطع موشن جرافيك يوضح كيفية عمل كبائن تعقيم المساجد التى سيتم وضعها أمام المساجد بعد مرحلة الغلق، ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، فى إنتاج كباين تعقيم المساجد حيث دشنت خط الإنتاج الأول والذى يستهدف إنتاج نحو 100 كابينة شهريًا.

يأتى ذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التى بدأت تتخذها الوزارة تنفيذًا لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم وصيانة للمساجد فى مرحلة ما بعد الغلق.

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وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجه باستخدام قطع المياه الموفرة فى المساجد ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش والصيانة بالمساجد

كما وجه وزير الأوقاف بتجهيز 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد، وتحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، و متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية.

ووجه جمعة أيضًا بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى.