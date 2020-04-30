شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 99.51 % من طلاب الثانى الثانوى أدوا امتحان اللغة العربية إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الصف الثانى الثانوى، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر فى أولى أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2020/2019، والتى تستمر حتى 17 مايو 2020.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه نجح 570 ألفًا و850 طالب وطالبة من طلاب الصف الثانى الثانوى فى تأدية امتحان اليوم، من إجمالى 573 ألفًا و677 طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.51% من إجمالى عدد الطلاب.

وأكدت الوزارة أن الطلاب أدوا الاختبار على مجموعتين، ففى المجموعة الأولى (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) نجح 284 ألفًا 979 طالب وطالبة من تأدية الامتحان من إجمالى 287 ألفًا و6 طالب وطالبة بنسبة 99.29%، وفى المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا) نجح 285 ألفًا و871 طالب وطالبة من تأدية الامتحان من إجمالى 286 ألفًا و671 طالب وطالبة بنسبة 99.72%.

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وأوضحت الوزارة، أنه يؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان نهاية العام الدراسى (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي .https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain

وأكدت الوزارة أنه يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 3 مايو 2020.