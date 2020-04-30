شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انتظام حركة المرور بشارع شبرا اتجاه المظلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع شبرا الرئيسى انتظام لحركة المرور قبل دقائق من آذان المغرب، وذلك فى الاتجاهين سواء للقادم من رمسيس ووسط البلد ومتجه إلى المظلات أو العكس. وظهرت كثافات لبعض السيارات بشارع شبرا وتحديدا فى دوران شبرا ، لكنها تنخفض بعد ذلك على طول شارع شبرا.

وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الخميس خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية .

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى. وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.