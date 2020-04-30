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شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات زعماء مصر فى رمضان.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، يوميات الرؤساء بعيدا عن السياسة.. حكايات زعماء مصر فى رمضان.. عبد الناصر يطمئن على طاقم حراسته قبل الإفطار و«الفول والزبادى" سحوره الدائم.. والسادات كان يقضى الشهر الكريم مع أهل قريته فى ميت أبو الكوم ويستمع لمشاكلهم ويأكل الطعام المسلوق.
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ـ يوميات الرؤساء بعيدا عن السياسة.. حكايات زعماء مصر فى رمضان.. عبد الناصر يطمئن على طاقم حراسته قبل الإفطار و «الفول والزبادى" سحوره الدائم.. والسادات كان يقضى الشهر الكريم مع أهل قريته فى ميت أبو الكوم ويستمع لمشاكلهم ويأكل الطعام المسلوق
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