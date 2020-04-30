شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: حل مشكلة قارئ الخليج 365 بعد تعديل فاتورة الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بحثت شكوى قارئ ”الخليج 365” المتضرر من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء من سكان محافظة القاهرة بمنطقة الدرب الأحمر، موكداً أنه تم حل الشكوى بعد التواصل مع المواطن.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تمت مراجعة معدلات الاستهلاك الخاصة بالشاكى وتبين وجود خطأ بالفاتورة، لافتاً إلى أنه تم تعديل الفاتورة وإزالة أسباب الشكوى المقدمة من المشترك.

وقال حمزة، إن المواطن أرسل شكوى مكتوبة لإدارة الكهرباء بالقلعة على سرعة حل الشكوى والتواصل السريع معه ، لافتاً إلى أن الوزارة ترحب باى شكوى من جميع المواطنين سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو على الخط الساخن 121.

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وكان القارئ جمعة عيسى عبدربه يسكن فى الدرب الاحمر بمحافظة القاهرة، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع بسبب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء عن الاستهلاك الفعلى الظاهر فى العداد، مما يجعلهم يدفعون مبالغ اكثر من المستحقة، مطالبا برفع هذا الظلم عنهم، فقراءة العداد بشكل صحيح، فقراءة العداد الحالية87379، بينما فاتورة شهر ابريل87637.

وتأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.