شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات بنك ناصر الاجتماعى من الصراف الآلى اعتبارا من غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي انه بناء علي تعليمات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم سوف يتم البدء فى صرف معاشات مايو بدءاً من غدا الجمعه 1 مايو من خلال ماكينات الصراف الآلى ومنافذ شركة فورى.



وأضاف فاروق أن انه في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحرص على عدم التكدس والازدحام داخل البنك و تخفيف حده التزاحم داخل الفروع وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين حرص البنك على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات حيث يستطيع العميل الصرف من خلال فروع البنك البالغ عددها 93 فرع و المنتشرة في انحاء الجمهورية أو الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلى سواء تخص البنك او البنوك الأخرى على مستوى الجمهورية مؤكدا ان البنك ملتزم بعدم احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أى ماكينة صراف إلى تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي هذا بالاضافة الي السحب من خلال منافذ شركة فوري عن طريق كارت الـ ATM الخاص بالعميل حيث يتم تمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري لدى التاجر لسحب المبلغ المطلوب ويقوم التاجر بإتمام العملية وتسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من الشركة.

وأكد فاروق انه تقرر ايضا ان تكون مواعيد العمل داخل الفروع ايام صرف المعاشات اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية عصرا، مع توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعى بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع، كما تم التنبيه علي كافة الفروع باتخاذ إجراءات للحفاظ علي انسيابية وتيسير إداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية وعدم التكدس داخل الفروع

وأشار فاروق انه حرصا علي سلامة العاملين والعملاء تم توفير مستلزمات طبية وتوزيع عبوات من الكحول الايثيلى على العاملين لتعقيم الأيدى باستمرار وعلى مدى اليوم كما تم القيام بحملة تطهير وتعقيم واسعة لجميع الأسطح (مكاتب – كراسى – أرضيات) للمركز الرئيسى والفروع مطالبا العملاء الالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي حددتها وزارة الصحة و السكان لاستخدام ماكينات الصراف الآلى للوقاية من فيروس كورونا المستجد من تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا مشيرا إلى أن هذه التعليمات تستهدف حماية الموظفين والعملاء على مستوى كافة فروع وإدارات البنك وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.