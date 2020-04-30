شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ابن نقطة اقدم مسحراتي في حلقة جديدة من " الحدوتة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحكى برنامج الحدوتة الذى تقدمه الزميلة هدى زكريا في حلقته الجديدة اليوم ، قصة ابن نقطة ، أقدم مسحراتي وصل إلينا ذكره وأكثر من ابدع في فن القوما في بغداد ..

وهو فن شعر عاميه كانت فكرته ان يقوم الشعراء بكتابه ابيات شعريه المسحراتية ليتغنوا بها لإيقاظ الناس للسحور

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كما تتحدث الحلقة عن الحيل التي كان يفعلها المسحراتية للتقرب من الخليفة العباسي في هذا الوقت ليستمر في منحهم العطايا والهدايا .

وفي النهاية تستعرض الحلقه حقيقة ان اول مسحراتي عرفته مصر كان الولي العباسي اسحق بن عقبة سنه ٨٥٣ ميلادية حيث كان يخرج يوميًا من مدينة العسكر في الفسطاط وحتى جامع عمرو بن العاص وهو أول من قال للناس تسحروا فان في السحور بركة .