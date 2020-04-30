شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن بدء إنشاء حساب الطوارئ والحالات الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة بدأ فى الإجراءات التنفيذية لإنشاء حساب الطواريء والحالات الحرجة، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019.

وأضاف ضياء رشوان فى بيان له أنه تم إعداد استمارة موافقة على المساهمة، للتوقيع عليها ممن يرغب من أعضاء النقابة بخصم مبلغ خمسين جنيها شهريا من قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص به، بدءا من شهر مايو 2020 ولمدة 6 شهور أو 9 شهور أو 12 شهرا، بحسب اختيار كل عضو، مؤكدا أنه سيتم إرسال الاستمارات للمؤسسات الصحفية للتوقيع عليها ممن يرغب من الزملاء، وستكون أيضا متاحة على الموقع الإلكتروني للنقابة وبمقرها.

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وأوضح رشوان أنه سيتم التنسيق الفوري بين أعضاء مجلس النقابة والزملاء رؤساء المؤسسات ورؤساء التحرير، لتنظيم وتعجيل التوقيع على هذه الاستمارات، مضيفا أن مجلس النقابة نقيبا وأعضاء، قد افتتحوا الحساب فور اتخاذ قرار إنشاءه بمساهمة ألف جنيه من كل منهم وبخصم 100 جنيه من البدل الخاص بكل منهم لمدة عام كامل.

وأشار الى أنه سيتم فورا فتح باب المساهمة للراغبين من الزملاء، وغيرهم، بخلاف الخصم السابق الإشارة إليه من بدل التدريب، لدعم موارد الحساب، داعيا جميع الزملاء للمساهمة في هذا الحساب، لكي يتوفر مورد ذاتي كبير للنقابة لمواجهة ما قد يحل بالزملاء وأسرهم من أوضاع طارئة أو حرجة تستلزم السرعة، وهو ما سيخضع لقواعد ومعايير معلنة سوف يضعها المجلس في اجتماعه الأسبوع القادم.