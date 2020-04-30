شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ الفقه المقارن: لابد من التحرى عن الأشخاص قبل إعطاء الصدقات لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه يجب التحرى عن كل الأشخاص الذين ننفق عليهم الصدقات، من أجل التأكد من أن هؤلاء الأشخاص يحتاجون بالفعل تلك الصدقات أم أنهم لا يحتاجونها.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال لقائه ببرنامج نور النبى، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، على قناة صدى البلد، أنه ينبغي أن يتم إعطاء الصدقات إلى الذين لا يسألون للناس إلحافا، موضحا أنه يمكن الاعتماد على الجمعيات الخيرية الموثوقة التي تعطى تلك الصدقات للفقراء والمحتاجين بالفعل.

ولفت أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى أنه إذا سمع أي شخص آذان الفجر، وظل يستمر في الطعام ، فإنه صيامه يعد باطلا.

وفى وقت سابق قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المرأة المسلمة غير مطالبة بأداء صلاة الجمعة، بل هى فريضة على الذكور فقط.

وأضاف أحمد كريمة ، خلال برنامج "نور النبي" الذى يقدمه حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، إن الإسلام أباح للمرأة أن تصلي الجمعة فى المسجد ولكن لم يفرضه عليها.

وأوضح أن المرأة تصلي فى المسجد خلف صفوف الذكور والأطفال، موضحًا إنه لابأس إن صلت خلف الستار مثلما هو مستحدث حاليا ببعض المساجد.

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وذكر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المرأة فى الإسلام لها ذمة مالية مستقلة ويجوز لها التصدق بدون رجوع إلى زوجها.

وأضاف أحمد كريمة، أن الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، ويجوز لها التصرف فى أموالها دون الرجوع للزوج، لافتا إلى أن المرأة لا تستطيع التصرف أو التصدق فى أموال الزوج، فيجوز لها أن تصرف الثلث دون علمه، إلا إذا أطلق لها وأذن.

من ناحية أخرى، ذكر الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ولاة الأمر لم يمنعوا صلاة الجماعة فى جائحة كورونا، مثلما يردد البعض، موضحاً أن الحكومة المصرية لم تمنع صلاة الجماعة، بل حذرت فقط من التجمعات.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، إن صلاة الجمعة لها بديل وهو الظهر، والأصل فى صلاة التراويح أن تصلي فى المنزل، مثلما فعل النبي صلي الله عليه وسلم، الذى لم يصل التراويح إلا ليلتين فقط فى المسجد.