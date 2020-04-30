شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء ردا على شكوى قارئ: المواطن خالف التعاقد والعمود الملاصق لمنزله ليس خطرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء فى بيان لها رداً على شكوى أحد قراء ”الخليج 365” تحت عنوان (قارئ يشكو من ملاصقة عامود كهرباء لمنزلة فى نجع ساقية القاضى مركز نقادة )، أنه بالمعاينة على الطبيعة للمنزل محل الشكوى، تبين أنه تم هدم المنزل المركب به عداد رقم 11568127 مسبق الدفع، وجاري الأن إعادة بناء المنزل من جديد، علماً بأنه لم يتقدم المشترك بعمل إجراءات رفع العداد والتوصيلة الخارجية، وبذلك أصبح مخالفاً لشروط التعاقد وعليه تم رفع العداد وقطع التيار.

وأوضحت الشركة، أنه بالنسبة للعامود القائم أمام منزله، فإنه لا يشكل خطراً وشأنه شأن باقي الأعمدة القائمة بالشارع التي يتم من خلالها تغذية المشركين، علماً بأنه يبعد بمسافة تتراوح مابين 120 إلي 150 سم ، موضحة أنه في حالة رغبة المواطن بترحيل العامود عليه التقدم لهندسة نقادة وإحضار موافقة الوحدة المحليه التابع لها وذلك لعمل اللازم .

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وكان القارئ محمود محمد سعيد محمود من نجع ساقية القاضى قرية البحري قامولا مركز نقادة محافظة قنا، أرسل شكوى عن ملاصقة عمود كهرباء لمنزله، مما يشكل خطرا على السكان والأطفال ، مطالبا شركة الكهرباء بنقادة بحل هذه المشكلة ونقل عمود الكهرباء.