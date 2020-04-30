اليوم.. أمسية روحانية بدار الأوبرا احتفالا بشهر رمضان على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
تعرض وزارة الثقافة، مساء اليوم الخميس، أمسية روحانية من إنتاج دار الأوبرا المصرية على قناتها باليوتيوب ضمن أجندة الفعاليات الرقمية خلال شهر رمضان المعظم.
وتجمع الأمسية أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو شريف محيي الدين مع فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى.
وتضم صياغة موسيقية لنخبة من المؤلفات الدينية من إعداد الدكتور جمال سلامة ويحييها كل من تغريد، أجفان، آيات فاروق، هويدا صلاح، سوما، ريهام عبدالحكيم، مي فاروق، محسن فاروق وعبدالله الرويشد.
وفى التاسعة والنصف تذاع محاضرة من ورشة ابدأ حلمك، يسبقها في الخامسة مساء حلقة جديدة من فوازير سينما مصر.
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