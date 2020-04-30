"القومي للمرأة" يطالب الأعلى للإعلام بوقف برنامجي رامز جلال وفيفي عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بشكوى رسمية للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامجي "رامز مجنون رسمي وخلى بالك من فيفي"، واللذان يعرضان حاليًا على قناة أم بي سي مصر.

وقالت مايا مرسي في بيان اليوم الخميس، إن لجنة الرصد الإعلامي بالمجلس رصدت العديد من المخالفات بهذين البرنامجين، فمقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" يعتمد على إهانة الضيوف والتنمر عليهم بصورة فجة والإساءة الكبيرة إلى الضيفات السيدات والتقليل من شأنهن، وبرنامج "خلى بالك من فيفي" يسخر من مرضى الصرع ويستهزأ بأصحاب البشرة السمراء بما يتنافى مع قيم و أخلاق المجتمع، بالإضافة إلى خلوهما من القيمة الفنية، والأخلاقية.

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وأكدت على خطورة هذه البرامج كونها تؤثر بشكل كبير على سلوكيات النشء، وتصدر له العديد من القيم السلبية ومنها العنف والقسوة والاستمتاع بتعذيب الآخرين، والتنمر والسخرية من المرض.

وطالبت رئيس المجلس القومي للمرأة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه وقف بث هذه البرامج المسيئة.

يذكر أن لجنة الرصد للأعمال الدرامية والبرامجية بالمجلس القومي للمرأة المنبثقة من لجنة الإعلام تعمل على متابعة ورصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات التي تذاع خلال شهر رمضان الكريم 2020، ويعتمد الرصد على الكود الإعلامي الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس 2018 وأقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كمعيار إعلامي لتناول صورة المرأة في وسائل الإعلام، وتقوم اللجنة بارسال جميع المخالفات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.