متحدث الوزراء: السلع التموينية المختلفة متوفرة بجميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية فيديو كونفرانس.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المحافظين عرضوا خلال الاجتماع الموقف الحالي لكل من عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بكل محافظة، وحالات الشفاء منه والوفيات، واستعرضوا جهود أعمال التطهير والتعقيم التي يتم إجراؤها في المنشآت الحكومية والعامة والشوارع الرئيسية بالمحافظات.

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وأكد المحافظين على توافر السلع التموينية المختلفة، مع استمرار حملات التفتيش المختلفة على الأسواق والمحلات المخصصة لبيع المواد الغذائية، مشيرين إلى أنه تم تحرير العديد من المحاضر ضد المخالفين، سواء ممن يستغلون الظروف الحالية لرفع أسعار بعض السلع أو إخفائها نهائياً، وأكدوا توافر المستلزمات الطبية المختلفة في المستشفيات المخصصة للعزل الصحي أو غيرها.

من جهة أخرى، نوّه المحافظون إلى استمرار أعمال إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، مؤكدين أنه لا تهاون في هذا الملف، طبقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن هناك تعاونا كاملا مع مديري الأمن للتصدي لأي تعديات، قائلين: "لن نترك أية مخالفة بناء، وسنتصدى بكل قوة وحسم لمحاولة استغلال انشغال الدولة بمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" في التعدي على أملاك الدولة، أو البناء العشوائي".

من جانب آخر، أشار المحافظون إلى استمرار صرف المنحة التي كلف بها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة جرّاء التداعيات السلبية لأزمة فيروس "كورونا"، قائلين : نحن حريصون على التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية لتيسير إجراءات الصرف للمستحقين، مع التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وأرواح أبنائنا بجميع المحافظات.