مصر | قرار من النائب العام بشأن المطربين عمر كمال والبحرواي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار من النائب العام بشأن المطربين عمر كمال والبحرواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من المحامي أيمن محفوظ بسبب ظهور مقطع فيديو لمطرب المهرحانات عمر كمال والمطرب رضا البحراواي وآخرين يعلنوا بمنتهى السخرية والاستهانه بكافه تعليمات مؤسسات الدولة بشان مكافحة وباء كرونا وتحريض المواطنين على عدم اتباع تعليمات الوقاية من العدوى وذلك لهدم الجهود الجبارة من كافة مؤسسات الدولة لمكافحة الكرونا بكلمة تخرج من أفواة أشخاص مستهتره عقيمة الفكر والوطنية.

وقجاء قرار النائب العام تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ والمشكو في حقه في حالة وجود اتهام ضد المشكو في حاله وجد من قبل مكتب النائب العام.

وذكر البلاغ أن ذلك الفيديو ينبأ بأن مطربي المهرجانات عمر كمال والبحراوي مستعدين لفعل أي شيء بغرض الشهرة ولو على جثث أبناء وطنهم والأخطر استهدافهم لفئه الشباب الأكثر تأثيرا فيهم.

واستطرد محفوظ: "حين نجد أن الدولة تبذل جهودا جبارة وتضخ المليارات من أجل مكافحة الوباء ويأتي هولاء المطربين من أجل سعيهم للشهرة بتعريض حياة الملايين للخطر، وطبقا للمادة 177 عقوبات وهي التحريض على عدم الانقياد للقوانين وأوامر الحكومة وبنشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام والعقوبة تكون الحبس والغرامة وكل من ظهروا في الفيديو هم فاعليين أصليين في الجريمة بذات العقوبة وتلك الأفعال تندرج تحت تاثيم مواد الاتهام 102و102 مكرر بمعاقبة".

وتابع: "وكل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة، وأن تأثيم مواد الاتهام لكل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات كاذبة ولو على شكل فيديوهات معدة للعرض العلني إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة".

واختتم محفوظ بلاغه الذي حمل رقم 13246 لسنه 2020 عرائض النائب العام مطالبا سرعه التحقيق في هذا البلاغ الخطير واتخاذ اللازم قانونا وضبط واحضار المشكو في حقهم وتفعيل مواد الاتهام وارفق بالبلاغ اسطوانه مدمجه بالفيديو المشار اليه سلفا.

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وكان تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ جديد للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان.

وجاء في البلاغ الذى حصلت الخليج 365 على نسخة منه: بعد أن أصبح رمضان يتطاول علي كل القيم المصرية ويعمل علي إهانة كافة رموز الدولة المصرية دون عقاب ومن أمن العقوبة أساء الأدب فقد قام المذكور بتمزيق جواز السفر المصري وإهانته في حلقه الأمس من مسلسل البرنس الذي يعرض حاليا.

وأضاف محفوظ، أن ذات التصرف المشين ما كان يفعله قوى الشر بإهانة أهم رمز من رموز الوطنية وهو جواز السفر المصري في حين أن ما يشهده العالم كله من عظمه وقيمه مصر في هذه الأيام فكأنه يحاول هدم كل قيمه للبلد التي أعطته الكثير.

واستطرد محفوظ في بلاغه هذا ما يعد جريمة طبقا لنصوص المواد 178 مكرر ثانيًا والتي تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورًا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد وكذلك المادة 184عقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها السلطات أو المصالح العامة.

وطبقا لنص المادة 198 إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصـول (الكليشهات)

واختتم محفوظ بلاغه المرسل بالطريق الالكتروني إلى النائب العام بطلب اتخاذ قرار سريع بمعاقبه محمد رمضان بعقوبة قانونية بالإضافة إلي مصادره ومنع عرض هذا العمل الفني المنوه عنه سلفا.